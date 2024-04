Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der am 5. Mai beginnenden Runde startet erstmals eine Mannschaft des Althornbacher Tennisclubs in der Oberliga. Zur Freude der TCA-Damen gibt es damit auch wieder Sechserteams.

ALTHORNBACH. Wenn am 5. Mai die Tennis-Medenrunde 2024 startet, beginnt für die Althornbacher Tennisdamen ein neues Kapitel. Erstmals in der Vereinsgeschichte des TCA spielt eine Mannschaft in der Oberliga.