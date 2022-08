Arbeitnehmer, die mit dem ÖPNV von Germersheim in Richtung Ludwigshafen unterwegs sind, sind nicht nur wegen der Gleis- und Digitalisierungsarbeiten gebeutelt. Jetzt kommt ein Personalmangel im Stellwerk Ludwigshafen hinzu, der für weitere Zugausfälle zwischen 15 und 18 Uhr sorgt. Das teilt der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (SPNV) mit. Bei den Fahrdienstleitern gibt es krankheitsbedingt einen Personalmangel und deshalb werden die Züge der DB Netz AG zufolge mindestens bis Freitag in der genannten Zeit ausfallen. Betroffen sind dabei die Züge der Linien S3 Germersheim-Ludwigshafen-Mannheim-Heidelberg-Karlsruhe die dann am Nachmittag nur auf den Teilabschnitten Speyer-Schifferstadt beziehungsweise Heidelberg-Karlsruhe pendeln. Die Linien S1, S2 und S4 fahren nach dem gewohnten Fahrplan.

Konkret entfallen zwischen Schifferstadt und Heidelberg sechs Züge der Linie S3 mit den Zugnummern 38351, 38338, 38357, 38342 sowie 38363 und 38348, diese wenden jeweils in Heidelberg Hbf und in Schifferstadt. Die beiden Züge des SÜWEX-Netzes mit der Zugnummer 4478 und 4481 (Linie RE4) mit Abfahrt in Ludwigshafen (Hbf) jeweils gegen 17 Uhr verkehren zwischen Mainz und Mannheim nach Karlsruhe komplett rechtsrheinisch. Für den umzuleitenden Süwex (RE4) nach Mannheim/Karlsruhe mit Abfahrt in Mainz um 16.13 Uhr gibt es eine Reisealternative mit dem RE14 nach Worms und Ludwigshafen wenige Minuten später mit Halt an mehreren Unterwegsbahnhöfen. Die DB Regio empfiehlt allen Fahrgästen, sich über die Fahrplanauskunftsmedien wie bahn.de oder der Apps DB Navigator und DB Streckenagent vorab über die aktuelle Reiseverbindung zu informieren. Die Fahrplanauskunft zeigt ausfallende Verbindungen kurzfristig an.