Tiny House Movement – so nennt sich eine gesellschaftliche Bewegung in den USA, die das Leben in kleinen Häusern zum Trend gemacht hat. Der ist inzwischen auch in Deutschland angekommen. Und dem möchte die Ortsgemeinde Offenbach gerecht werden, denn die Nachfrage sei da, sagt Bürgermeister Axel Wassyl im Gespräch mit der RHEINPFALZ. „Es gibt konkrete Anfragen von Bürgern. Darunter sind auch ältere Ehepaare, die sich räumlich verkleinern wollen.“ Die Kommune ist derzeit auf der Suche nach einem geeigneten Gelände, auf dem Minihäuser aufgestellt werden könnten. In der jüngsten Ratssitzung hat Wassyl ein Grundstück hinter der Turn- und Festhalle ins Spiel gebracht. Dort wäre Platz für sechs bis acht Parzellen. Die Verwaltung wird das prüfen.