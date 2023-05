Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wir leben in immer größeren Wohnungen und Häusern. Doch es geht auch anders. Kompakter, gemütlicher, nachhaltiger. Manchmal färben solche Häuslein sogar auf den Lebensstil ihrer Bewohner ab.