Menschen zu mehr Bewegung zu motivieren, ist das Ziel der Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“. Mit der „Bewegungs-Paar-Tour Rheinland-Pfalz“ startet am 1./2. Mai 2021 in Ludwigshafen ein weiteres Projekt der Landesinitiative mit Partnern vor Ort. An vier Terminen im Jahr sind Paare, in welcher Konstellation auch immer, aufgerufen, sich zu bewegen. Mögliche Paare können sein: Sportjunkie und Couchpotato, Mama/Papa und Kind, Kollegen, Freunde, Behinderter und Nichtbehinderter, Anfänger und Fortgeschrittener. In welcher Form sie sich fortbewegen, ist ihnen überlassen. Dies kann beispielsweise laufend, radfahrend, schwimmend, Rollstuhl fahrend, rudernd, walkend sein. Gemeinsam sammelt das Paar an diesem Tag Meter oder sogar Kilometer, denn das Ziel landesweit lautet: Wie oft schaffen es die Rheinland-Pfälzer, an vier Terminen im Jahr 2021 die 1042 Kilometer lange Landesgrenze abzulaufen?

Zusammen mit einem „Beweisfoto“ können die erreichten Kilometer, Meter auf der Website der Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“ gemeldet werden. Wer an mindestens drei von vier Terminen teilnimmt, wandert in den Lostopf und kann einen Preis gewinnen. Die dazugehörige Startnummer und Urkunde können kostenfrei auf der Website heruntergeladen werden.

Bei der „Bewegungs-Paar-Tour Rheinland-Pfalz“ handelt es sich um eine dezentrale, virtuelle Veranstaltung, die an die jeweils geltende Coronaverordnung angepasst werden kann. Die Städte Ludwigshafen, Cochem-Zell, Ahrweiler und Kaiserslautern sind in diesem Jahr die vier Impulsregionen beziehungsweise -städte für das Projekt „Bewegungs-Paar-Tour Rheinland-Pfalz“. Den Anfang macht am 1. und 2. Mai die Stadt Ludwigshafen.

Allgemeine Infos zur Bewegungs-Paar-Tour Rheinland-Pfalz unter www.land-in-bewegung.rlp.de.