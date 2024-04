Familien vernetzen, Angebote von Vereinen und Einrichtungen in der Stadt bekannter machen: Das ist Ziel eines Kinderfests des Stadtelternausschusses (Stea) am Samstag ab 10 Uhr auf dem Stephan-Cosacchi-Platz.

Das Programm richtet sich besonders an Kinder von zwei bis sechs Jahren. Eingeladen seien jedoch alle Altersgruppen, betont die Vertretung der Eltern in Kindertagesstätten. Auf einer Bühne präsentieren sich unter anderem die Dance Factory, die Tanzschule TIF, der Karnevalverein Mörscher Wasserhinkele und die Hockeyabteilung sowie die Ballschule der TG Frankenthal und des Grün-Weiss. Am Programm beteiligen sich auch die Vereine SV Studernheim, DJK Schwarz-Weiß und FC Arabia sowie der Ski-Club Frankenthal. Ein inklusives Angebot stellt die Kampfsportschule King Celik vor. Mit dabei sind ebenfalls die städtische Musikschule sowie die Music Academy.

Als städtische Einrichtungen treten die KiTa-Kids aus dem Mehrgenerationenhaus sowie das Haus des Kindes auf. Neben Hüpfburgen gibt es Kinderschminken und -frisieren, Ballonmodellieren und Bastelaktionen. Das Programm startet um 10 Uhr mit Reden der Organisatorinnen