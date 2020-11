Neben dem vom Coronavirus gebeutelten Seniorenzentrum Wolffstift in Kirchheimbolanden hat das Gesundheitsamt am Donnerstag weitere Infektionen in Heimen registriert: In den Wohnanlagen des Evangelischen Diakoniewerks Zoar in Winnweiler und Alsenz ist jeweils ein Bewohner positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet worden. Gleiches gilt für eine Betreuerin in einer Zoar-Außenwohngruppe in Rockenhausen. „In allen Alten- und Pflegeeinrichtungen werden beziehungsweise wurden Testungen durchgeführt“, so das Gesundheitsamt.

Insgesamt ist die Anzahl der Infektionen im Kreis am Donnerstag um 15 auf 675 gestiegen. 167 Fälle gelten derzeit als aktiv (Sieben-Tage-Inzidenz: 154,1). Bislang sind im Zuge der Covid-19-Pandemie im Donnersbergkreis elf Menschen gestorben, momentan werden 17 Patienten stationär behandelt. Mit Abstand die meisten Fälle gibt es derzeit in der VG Kirchheimbolanden (73), die wenigsten in der VG Nordpfälzer Land (14).