Im Seniorenheim Wolffstift in Kirchheimbolanden sind 33 Bewohner und 16 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie die Diakonissen Speyer am Donnerstagmorgen mitteilten, liegen die Ergebnisse, der vom Gesundheitsamt angeordneten Tests, vor. Bereits Mitte November waren im Wolffstift positive Fälle bekanntgeworden. Die meisten Betroffenen haben laut Pressemitteilung der Diakonissen derzeit keine oder leichte Symptome, vier Bewohner werden vorsorglich im Krankenhaus behandelt. Am Montag, 30. November, sollen Bewohner und Mitarbeiter erneut getestet werden. Im gesamten Haus arbeite das Personal mit persönlicher Schutzausrüstung, alle Bewohner werden in ihren Zimmern versorgt und betreut. Für das gesamte Haus gilt seit dem 14. November ein vom Gesundheitsamt verfügtes Besuchsverbot.