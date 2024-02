Der Pfälzerwald-Verein Gimmeldingen sei nicht umhingekommen, der Pächterin des Weinbiethauses zu kündigen. Das hat der Verein auf seiner Facebook-Seite und per Stellungnahme an die RHEINPFALZ mitgeteilt. Die Pächterin ist enttäuscht über die Art der Trennung. Den Artikel über die Schließung des Gasthauses zum 12. Februar habe man aus Sicht des Vereins so lesen können, als dass „die vorübergehende Schließung des Weinbiethauses auf ein Verhalten des Verpächters zurückzuführen sei“, wie Vorsitzende Edelgard Schäker im Namen des Pfälzerwald-Vereins Gimmeldingen mitteilt. Mehr zum Thema lesen Sie hier