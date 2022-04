Zehn Tage lang haben sie viele Strapazen auf sich genommen, um bei einer Wanderung von Neustadt nach Mayschoß im Ahrtal in voller Montur einschließlich leerer Sauerstoffflaschen Spenden für die Flutopfer zu sammeln: Am Samstagnachmittag hatten es die Neustadter Feuerwehrmänner Felix Rusche, Dominik Loesch, Sascha Köppler und Nervin Canetovic sowie Felix Flick vom Technischen Hilfswerk geschafft. Sichtlich von der 290 Kilometer langen Tour gezeichnet, ging es am Mayschoßer Weingut Deutzerhof über die Ziellinie.

Canetovic war zunächst erkrankt und deshalb erst später dazugestoßen; Rusche musste zwischendrin wegen einer Knochenhautentzündung aussetzen und lief die letzten Kilometer an Krücken mit. Am Deutzerhof standen Feuerwehrleute aus Mayschoß und Neustadt Spalier, um die Wanderer mit großem Applaus, Blaulicht und Wasserfontänen zu empfangen. Mit dabei war Oberbürgermeister Marc Weigel, der einen Spendenscheck über 250.000 Euro an den Mayschoßer Ortsbeigeordneten Hartwig Baltes überreichte.