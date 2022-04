Halbzeit am Montagabend: Felix Rusche, Dominik Loesch und Sascha Köppler haben auf ihrem Weg zu Fuß ins Ahrtal 150 Kilometer hinter und noch vor sich. Das Zwischenfazit: Auch wenn es hier und dort drückt, ist der Lauf angenehmer als erwartet.

Die Aussicht auf eine selbstgemachte Pizza bei der Freiwilligen Feuerwehr Bingen-Kempten hebt am frühen Montagabend die Stimmung. Nicht dass sie vorher schlecht gewesen wäre, wie Dominik Loesch am Telefon berichtet: „Uns geht es soweit gut, es läuft besser als gedacht. Auch wenn sich langsam die ersten Blessuren bemerkbar machen.“ Vor allem im Schulter- und Nackenbereich – die schwere Ausrüstung hinterlässt ihre Spuren. Auch die Füße drücken nach fünf Tagen Dauerlauf. Die Leitende Notärztin, die den Läufern am Sonntagabend in Mainz einen Besuch abgestattet hat, attestiert ihnen, dass alles okay ist. „Aber sie sagte auch, dass jeder von uns selbst seine Belastungsgrenze kennen muss“, so Loesch.

Davon wollen die Wehrleute aber noch nichts wissen, das Ziel Mayschoß im Ahrtal steht. Am Samstagnachmittag wollen sie dort ankommen, zur großen Spendenübergabe. Ziel ist es, die 250.000-Euro-Marke auf dem städtischen Spendenkonto für Neustadts Paten-Gemeinde zu knacken. „Einige Feuerwehren, die wir bislang besucht haben, haben uns richtig große Spenden überreicht“, erzählt Loesch. Die Einsatzkräfte fallen auf – und wollen das ja auch. Selbst in Rheinhessen werden sie angesprochen, ob sie die drei sind, die ins Ahrtal laufen.

Auch Neunjähriger bei Etappe dabei

Das Wetter spielt ihnen und ihren zahlreichen Mitläufern – vor allem Einsatzkräfte von Feuerwehr sowie THW, teilweise ebenfalls in voller Montur, und am Ostermontag Max, der neunjährige Neffe eines Neustadter Kameraden – in die Karten. Wobei es teilweise ganz schön heiß wird unter der schwarzen Einsatzkluft. Ein Segen also, dass die Kollegen der Mainzer Berufsfeuerwehr am Sonntag kurzerhand die Einsatzkleidung der Neustadter waschen. Sofern es geht, ändern die drei ihre Route ein bisschen ab, um mehr im Schatten laufen zu können.

Am Dienstag geht es von Bingen-Kempten nach Urbar. Wenn alles klappt, wird auch Nermin Canetovic dabei sein, der die Idee zu dem Spendenlauf hatte, aber krankheitsbedingt bislang passen musste.

Info

Spenden gehen an die Stadt Neustadt, IBAN: DE58 5465 1240 0000 0015 03, Bank: Verwendungszweck: Katastrophenhilfe Mayschoß