Villeroy & Boch, traditionsreicher Hersteller von Keramikwaren, schließt sein Fliesenwerk im saarländischen Merzig. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Die V&B Fliesen GmbH stelle sich „neu auf“, hieß es. Die Fliesenproduktion in Merzig soll demnach im Laufe des Jahres auslaufen und im Stammwerk der Eczacibasi-Holding in der Türkei konzentriert werden. Betroffen davon sind rund 200 Mitarbeiter. V&B Fliesen gehört seit 2007 mehrheitlich zur Eczacibasi-Gruppe.

Ziel der Produktionsverlagerung sei eine „deutliche Effizienzsteigerung“, um dem „wachsenden Kostendruck“ besser begegnen zu können. „Extrem hohe Kosten für Energie, Transporte, Verpackung und Rohstoffen sowie das hohe Lohnniveau in Deutschland machen die Produktion von Fliesen wirtschaftlich unattraktiv“, teilte das Unternehmen mit. Für die betroffenen Mitarbeiter sollen nun „Maßnahmenpakete“ geschnürt werden, sagte Jörg Schwall, Geschäftsführer von V&B Fliesen.