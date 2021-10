Bei einer Schlägerei mit rund 20 Personen sind am frühen Samstagmorgen in Kaiserslautern vier Personen verletzt worden. Laut Polizei waren zwei Gruppen aneinandergeraten, von denen sich ein Teil bei Eintreffen der Polizei zunächst nicht kooperativ gezeigt haben. Erst nachdem die US-Militärpolizei herangezogen wurde, hätten die Beamten die Personalien aufnehmen können. Bei der Schlägerei erlitten demnach zwei Personen oberflächliche Schnittverletzungen an der Hand, zwei weitere Beteiligte hätten sich über Prellungen beschwert, die durch Schläge mit einer Krücke verursacht worden sein sollen. Ersten Erkenntnissen zufolge fing die Auseinandersetzung mit alkoholbedingten Streitigkeiten an.