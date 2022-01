Am Eingang des Gesundheitsamts des Landkreises Germersheim hat es in der Nacht von Freitag auf Samstag gebrannt. Das hat die Kreisverwaltung mitgeteilt. An der massiven Holztür habe sich „durch vermutlich vorsätzliche Brandstiftung“ ein Schwelbrand entwickelt, durch den über längere Zeit das gesamte Gebäude verraucht worden sei. Laut Mitteilung konnte die Feuerwehr den Brandherd schnell löschen, Personen seien nicht zu Schaden gekommen, hieß es. „Leider hat es den Anschein, dass das Gesundheitsamt gezielt Ort des Anschlags sein sollte. Ich habe keinerlei Verständnis für eine solche Tat“, sagte Landrat Fritz Brechtel (CDU) nach einem Besuch des Brandorts. Brechtel sagte laut Presseerklärung weiter: „Die Mitarbeitenden des Gesundheitsamtes arbeiten seit fast zwei Jahren bis an ihre Belastungsgrenzen für die Menschen im Kreis. Es macht mich fassungslos, sollte es sich bestätigen, dass jemand auf diese Weise seine Meinung zum Ausdruck bringen muss und damit gegebenenfalls auch gezielt gegen die wichtige und überaus engagierte Arbeit der Mitarbeitenden geht.“

Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen. Wie hoch der Sachschaden ist und ob die Räume ab Montag wieder genutzt werden können, ist noch offen.