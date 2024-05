Am Donnerstagabend hat es in einem Wohnhaus in der Mühleckerstraße in Katzweiler gebrannt. Der 23-jährige Sohn der dort wohnenden Familie entdeckte die Flammen in einem Zimmer im Obergeschoss, und versuchte sie zu löschen. Dabei wurde er leicht verletzt. Die übrigen Bewohner schafften es, unversehrt ins Freie zu kommen. Der junge Mann wurde vom Notarzt versorgt. Laut Polizeibericht brachte die Feuerwehr den Brand zügig unter Kontrolle. Dennoch sei ein Schaden im sechsstelligen Bereich entstanden. Die Ursache des Feuers wird von der Polizei untersucht.