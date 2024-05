Einen „Trunkenbold“ meldeten Passanten der Speyerer Polizei nach eigenen Angaben am Donnerstag gegen 22.35 Uhr in der Armbruststraße. Wie die Beamten erklären, fürchteten die Passanten, dass der 18-Jährige auf die Straße fallen würde. Vor Ort stellten die Polizisten in der Tat fest: Der Schifferstadter konnte sich kaum auf den Beinen halten. Zwischenzeitlich habe der junge Mann auch laut geschrien und zudem jegliche Hilfe verweigert. Weil er nicht mehr laufen konnte, also nicht mehr „wegefähig“ gewesen sei, nahm die Polizei den Mann schließlich zu seinem eigenen Schutz in Gewahrsam.