Unbekannte haben in der Nacht zu Montag , kurz vor 2 Uhr, einen Geldausgabeautomaten der Deutschen Bank im Mundenheimer Weg in Limburgerhof (Rhein-Pfalz-Kreis) gesprengt. Wie die Polizei mitteilt, ist noch unklar, ob Geld erbeutet wurde. Über die Schadenshöhe könne noch keine Aussage getroffen werden. Fahndungsmaßnahmen der Polizei laufen. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.