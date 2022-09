Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag gegen 2 Uhr einen Geldautomaten in Rohrbach am Modepark Röther gesprengt. Dieser wurde laut Polizei stark beschädigt. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Auch, ob Bargeld entwendet wurde, ist Bestandteil der Ermittlungen. Die Täter sollen in einem schwarzen Kombi mit Kölner Kennzeichen geflüchtet sein, informiert die Polizei. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Mail unter kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

In der Region sorgen immer wieder Geldautomatensprengungen für Aufsehen – zuletzt ist am 25. Dezember in Herxheimer Gebewegebiet großer Schaden an einem Pavillon enstanden.