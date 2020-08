[Aktualisiert 12 Uhr] Am frühen Samstagmorgen haben mehrere Umweltaktivisten einen Kraftwerksblock des Großkraftwerks Mannheim besetzt. Wie die Polizei mitteilt, sind die Aktivisten um kurz vor 5 Uhr auf das Betriebsgelände gekommen und auf das Dach einer Kohleförderanlage in mehreren Metern Höhe geklettert. Bis circa 10 Uhr harrten sie dort aus. Das „Höheninterventionsteam“ des Spezialeinsatzkommandos Baden-Württemberg war im Einsatz und nahm die fünf Blockierer, drei Frauen und zwei Männer, vorläufig fest. Die durch die Besetzung blockierte Kohleförderanlage ging gegen 10.45 Uhr wieder in Betrieb.