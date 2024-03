Rund um das umstrittene Bauvorhaben Kolchenbach Green Living in Albersweiler geht es drunter und drüber. Seit Kurzem stellt der Projektleiter ein Video-Baustellen-Tagebuch ins Netz. Und nutzt dies, um gegen die unliebsamen Nachbarn zu schießen. Wortwahl: gepfeffert. Begriffe wie „Lügerei“, „Betrügerei“, „Intrigen“ und „Scheiße“ kommen in Endlosschleife. Aber wie viel Wahrheitsgehalt haben seine Unterstellungen wirklich? Was unsere Recherche in dieser Frage ans Licht gebracht hat, erfahren Sie im ausführlichen Artikel.

„Die krawalligen Videobotschaften des Projektleiters zeugen von dessen Unzulänglichkeit.“ Diese Meinung vertritt Redakteurin Judith Hörle in ihrem Kommentar „Alternative Wahrheit“ zu dem Artikel. Wie sie die neue Youtube-Offensive einordnet, lesen Sie hier.