Das lange währende Hickhack um die Waldmohrer Eisdiele ist Geschichte. Der Homburger Unternehmer Giuseppe Nardi – nicht zuletzt bekannt als FCK-Investor – ist neuer Pächter des Ladens am Marktplatz. Der Start für das „Gelat!oh“ hätte kaum besser laufen können.

Pünktlich zum 1. Mai ist der Sommer erwacht – ideale Bedingungen zum Start des neuen Eiscafés am Waldmohrer Marktplatz. Dieses trägt den Namen „Gelat!oh“ und ist die erste pfälzische Außenstelle zum Stammsitz in Homburg.

Eine der ersten Kundinnen ist Marion Umlauf. Die einzelnen Schritte bis zur Eröffnung hat sie interessiert mitverfolgt. Am Vormittag des Maifeiertags nun trifft sie sich zum Start der Waldmohrer Bierwanderung mit Freunden im Café, um nach einem Espresso auf die fünf Kilometer lange Strecke zu gehen. „Den Abschluss machen wir natürlich wieder hier, dann wird auch ein leckeres Eis gegessen.“ Was ist das neue Angebot für Waldmohr? „Ein großer Zugewinn, ein weiterer Treffpunkt in schöner Umgebung zum Verweilen“, sagt Umlauf.

Vorbesitzer im Rechtsstreit mit der Stadt

Alles andere als schön war die Vorgeschichte: Schon vor dem „Gelat!oh“ beherbergte die Eck-Ladenzeile ein Eiscafé – „La Piazza“. Der vorherige Besitzer, Emanuele Valzano, führte eine knapp zwei Jahre währende Auseinandersetzung mit der Stadt, die mit dem Service, der Speisequalität und der Sauberkeit des Geschäfts unzufrieden war. Valzano wurde der Mietvertrag gekündigt – dies akzeptierte er nicht, sammelte dagegen sogar Unterschriften von Passanten. Es kam zur Räumungsklage, erst im April 2023 wurde der Streit vor dem Landgericht Zweibrücken beigelegt.

Valzano zog sich daraufhin zurück, die Stadt Waldmohr räumte die Eisdiele leer und begann mit einer Grundsanierung. Die Arbeiten an Decken und Wänden übernahm das Personal des Baubetriebshofs während der nicht so arbeitsreichen kalten Jahreszeit, wie Beigeordnete Charlotte Jentsch (SPD) auf RHEINPFALZ-Anfrage berichtet. Lediglich für den Boden wurde eine Fachfirma engagiert.

Erst Zu-, dann wieder Absage

In Stefanie und Christian Pressler fanden sich rasch vermeintliche neue Pächter. Sie kennen sich aus in dem Metier, betreiben das „La Luna“ (vorher Eiscafé Ecker) in Homburg-Erbach; Waldmohr sollte ihre erste Filiale werden. Bis die stark verlebten Räume wieder in gastronomisch nutzbarem Zustand gebracht, die Eismaschinen und weiteres Interieur geliefert wurden und damit Waldmohr keinen Sommer ohne Eisverkauf erleben musste, bezogen die Presslers ab Mai 2023 ein städtisches Verkaufshäuschen aus Holz vor der Sparkasse. Ende Oktober teilten sie allerdings der Verwaltung mit, dass sie doch kein Interesse mehr hätten.

Jentsch nahm daraufhin Kontakt zu Giuseppe Nardi in Homburg auf. Der schaute sich alles an und sagte laut der Beigeordneten recht zügig zu. Die grundlegenden Umbaukosten stemmte die Verwaltung, die Ausstattung, das Raum- und Designkonzept der Betreiber. Nun erinnert nichts mehr an die vorherige Eisdiele: Die Räume erstrahlen in hellen, freundlichen Tönen. Viel Wert wurde auf Details gelegt: So sticht etwa die Wanddeko mit aufgeklebten Espressotassen in den italienischen Nationalfarben direkt ins Auge. In das Thekenmaterial aus Naturstein, Glas und Edelstahl sind Sichtholzelemente eingearbeitet.

Abends wird niemand rausgeworfen

20 Sitzplätze stehen im Inneren und 40 auf der bestuhlten Außenterrasse zur Verfügung. „Ich bin total happy, dass das so reibungslos mit der Familie Nardi geklappt hat und wir wieder ein richtig schönes Eiscafé haben“, sagt Jentsch. Montags hat das „Gelat!oh“ geschlossen, an den übrigen Tagen ist von 11 bis 19 Uhr geöffnet. „Wenn dann noch jemand etwas länger sitzen bleiben möchte, werfen wir keinen raus“, betont Geschäftsleiter Marco Dante.

Auf die Gäste wartet eine große Auswahl an Milch- und Fruchteisvariationen. Dazu wahlweise Toppings aus Streuseln, Raspeln, Keksen oder frischen Früchten sowie Frucht- und Schokoladensoßen. Auch Erfrischungs- und Heißgetränke gibt es.