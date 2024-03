Nachdem am Donnerstag eine Frauenleiche am Rheindamm bei Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) gefunden wurde, sucht die Polizei nun nach der Mutter der Getöteten. Die Frau komme als wichtige Zeugin in Frage, heißt es in einer Mitteilung. Zuvor habe die Identität der zunächst noch Unbekannten 27-Jährigen geklärt werden können, heißt es von den Ermittlern weiter. In den Tagen vor dem Leichenfund sei die junge Frau mit ihrer 51-jährigen Mutter und ihrer fünf Wochen alten Tochter unterwegs gewesen. Die Polizei bittet die Gesuchte, sich unter der Rufnummer 0621 1744444 oder auf einer Dienststelle zu melden. Zeugen, die die 51-Jährige sowie die Tochter der Getöteten gesehen haben, werden ebenfalls gebeten sich zu melden.

Am Freitag wurde bei der Obduktion bestätigt, dass die am Rhein gefundene Frau getötet wurde. Da beim Fundort, direkt auf der gegenüberliegenden Rheinseite der Speyerer Kläranlage, Spuren eines Feuers gefunden wurden, fragt die Polizei zudem, wer am 6. oder 7. März im Bereich der Nato-Rampe ein Feuer gesehen hat.

