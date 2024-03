Nach dem Leichenfund am Donnerstag am Rheindamm bei Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) geht die Polizei von einem Tötungsdelikt aus. Das teilen die Ermittler am Freitag mit. Die Obduktion am Freitagmittag habe gezeigt, dass die Unbekannte durch „äußere Gewalteinwirkung“ zu Tode gekommen sei. Gefunden wurde die Leiche am Donnerstag auf der NATO-Rampe bei Ketsch, direkt auf der anderen Rheinseite der Speyerer Kläranlage, wie ein Polizeisprecher bestätigte. Die Kriminaldirektion Heidelberg und das Polizeipräsidium Mannheim hätten die Sonderkommission „Rampe“ eingerichtet.

Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat zwischen 6. und 7. März an beschriebener Örtlichkeit ein Feuer gesehen? Man habe am Fundort der Leiche auch Brandspuren entdeckt, so der Sprecher weiter. Auch Hinweise zur Unbekannten sind erwünscht. Wer vermisst seit 7. März eine Frau aus der Familie, dem Arbeits- oder Bekanntenumfeld?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0621 1744444 entgegen.