Ein Passant hat am Donnerstagvormittag am Rheindamm bei Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) eine Leiche gefunden. Das teilt die Polizei mit. Die noch unbekannte, tote Person habe zwischen Herrenteich und Lusshof gelegen. Da ein Verbrechen nicht auszuschließen sei, hätten die Kriminalpolizei aus Mannheim und Heidelberg sowie die Staatsanwaltschaft Mannheim die Ermittlungen aufgenommen. Laut einem Sprecher soll der Leichnam spätestens am Freitag in der Gerichtsmedizin untersucht werden.