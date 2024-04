Mit dem Konzept „Mama geht tanzen“ haben zwei Unternehmerinnen einen Nerv getroffen: Tanz-Partys für Mütter – am frühen Abend, wenn Frau ein wenig Zeit für sich selbst hat. Die Feten gibt es inzwischen bundesweit. Beispielsweise im Gloria Kulturpalast Landau.

„Am geilsten ist die Uhrzeit. Ich war heute einfach so fit wie immer. So gut. Danke für die Möglichkeit!“, schreibt eine, die dabei war. „Es war mega“, kommentiert eine andere. Es ist der Tag nach der Party. Unter #mamagehttanzen_rhein_neckar bei Instagram feiern Frauen eine Idee, die aktuell deutschlandweit Furore macht: eine Partyreihe nur für Mütter. Und die gab’s kürzlich auch in Landau. Im Gloria Kulturpalast. Zum ersten Mal. „Ihr wart wunderbar“, schreibt Veranstalterin Annika Graf auf ihrem Kanal. Und postet drei pinke Herz-Emojis.

Am Abend zuvor: Das ehemalige Kino in der Landauer Industriestraße ist rappelvoll. Frauen tanzen, hüpfen, wackeln mit Hingabe. Sie lachen, strahlen, wirken glücklich. An der Bar reichen Mitarbeiter pausenlos Stielgläser und Shots über den Tresen. Es ist kurz nach 20 Uhr. Die Bässe hämmern, bunte Lichter zucken. Und in der Luft liegt der Geruch des Kunstnebels, der durch den Raum wabert.

