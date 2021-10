Michael Müller (SPD) hat sich in der Stichwahl am Sonntag mit 56,8 Prozent der Wählerstimmen durchgesetzt und bleibt Bürgermeister der verbandsfreien Gemeinde Bobenheim-Roxheim (Rhein-Pfalz-Kreis). Sein Mitbewerber Christian Reber (CDU) lag mit 43,2 Prozent der Stimmen deutlich hinter Müller. Im ersten Wahlgang hatte Müller den direkten Wahlsieg bei einem Stimmenanteil von 49,8 Prozent knapp verpasst. Reber kam vor zwei Wochen auf 35,1 Prozent vor Nicole Born (15,1 Prozent), die für die Grünen angetreten war. An der Abstimmung am Sonntag beteiligten sich nur 54,9 Prozent der 7880 Wahlberechtigten. Am 26. September, als zeitgleich der Bundestag gewählt wurde und in Bobenheim-Roxheim ein Bürgerentscheid stattfand, hatte die Wahlbeteiligung bei 74 Prozent gelegen.