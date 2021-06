Die rheinland-pfälzische SPD zieht mit dem Südpfälzer Thomas Hitschler in den Wahlkampf zur Bundestagswahl am 26. September. Die 194 Delegierten wählten den 38-Jährigen am Samstag auf ihrem Parteitag in Gensingen mit 94,85 Prozent der Stimmen an die Spitze der Landesliste. Hitschler ist seit 2013 im Bundestag und führt derzeit die Landesgruppe in der SPD-Fraktion. Isabel Mackensen-Geis aus dem Wahlkreis Neustadt-Speyer wurde mit 171 Ja-Stimmen auf Platz 4 der Liste gewählt, die Pirmasenserin Angelika Glöckner mit 174 Ja-Stimmen auf Platz 8, Mathias Mieves aus Kaiserslautern, der Nachfolger des aus Altersgründen nicht mehr angetretenen langjährigen Landesgruppenchef Gustav Herzog, erhielt 177 Ja-Stimmen. Er wurde auf Platz neun gewählt, so viele SPD-Abgeordnete sind derzeit aus Rheinland-Pfalz im Bundestag vertreten. Kaum Chancen, über die Liste einzuziehen, hat deshalb Christian Schreider aus dem Wahlkreis Ludwigshafen/Frankenthal. Er wurde mit 178 Ja-Stimmen auf Platz 13 gewählt.