Am Samstagmorgen um 4.25 Uhr hat eine Polizeistreife in Höhe der Firma Michelin, in Fahrtrichtung A61, einen auf der B41 sitzenden Schwan angetroffen. Laut Polizei wollte dieser die Fahrbahn auf Aufforderung der Beamten jedoch nicht verlassen. „Der Schwan zeigte sich insgesamt sehr uneinsichtig“, heißt es in der Polizeimeldung. Eine zweite Streife musste die B41 in beide Fahrtrichtungen für ein paar Minuten sperren. Da alles gute Zureden der Beamten nicht half, wurde der Schwan schließlich mit leichtem Zwang von der Fahrbahn in Richtung der Nahe getragen. Gegen das Entfernen von der Fahrbahn wehrte sich der Schwan durch Schläge mit den Flügeln und Beißversuchen.