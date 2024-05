Die Rhein-Neckar Löwen stehen im Final Four! Nach dem 32:29-Sieg vergangene Woche verloren sie am Dienstagabend bei Sporting Lissabon mit 28:29. Das reichte für das Endturnier, das am 25. und 26. Mai in Hamburg über die Bühne geht. Zwischendurch wurde es mal brenzlig, Sporting führte meist mit vier Toren, doch die Löwen behielten die Nerven und erzielten am Ende noch zwei Treffer. David Späth hielt den letzten Wurf der Portugiesen.