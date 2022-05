Die Polizei hat den mutmaßlichen Täter einer Serie von Überfällen festgenommen. Der 45-jährige Mann soll zwischen März und April für mindestens sieben Überfälle auf Apotheken, Bäckereien und eine Tankstelle verantwortlich sein.

Das teilen die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern und das Polizeipräsidium Westpfalz mit. Es bestehe der dringende Verdacht, dass der Mann im Februar und im April eine Apotheke in Queidersbach und im März eine Apotheke im Stadtteil Hohenecken, eine Tankstelle in der Hohenecker Straße und eine Bäckerei in Schopp und in Heltersberg überfallen hat. Die Apotheken in Hohenecken und in Queidersbach soll er sogar ein weiteres Mal heimgesucht haben.

In den meisten Fällen habe der Verdächtige seine Opfer mit einem Messer bedroht. Insgesamt erbeutete er einen vierstelligen Geldbetrag. Ermittlungen hätten die Beamten auf die Spur des Verdächtigen gebracht; genauere Angaben dazu machte die Polizei nicht. In der vergangenen Woche durchsuchten Einsatzkräfte die Wohnung des mutmaßlichen Serientäters im Kreis Kaiserslautern und stellten Beweismittel sicher, dann klickten die Handschellen.

Am Samstag ordnete das Amtsgericht Kaiserslautern auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern Untersuchungshaft wegen Wiederholungsgefahr an. Gegenüber dem Ermittlungsrichter räumte der 45-Jährige die Taten im Wesentlichen ein. Das Motiv ist noch unklar. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen dauern an.