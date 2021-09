Der Sorgerechtsstreit um den einzigen Überlebenden des Seilbahnunglücks vom Lago Maggiore ist eskaliert. Einer seiner Großväter entführte den Sechsjährigen mit einem Privatjet von Italien nach Israel. An der Grundschule von Pavia in Norditalien wurde der Sechsjährige zu seinem ersten Schultag erwartet. Stattdessen lag Eitan in einer Kinderklinik am Stadtrand von Tel Aviv. In das Spital gebracht hatte ihn sein Großvater mütterlicherseits – nach einer filmreifen Kommandoaktion des ehemaligen Berufssoldaten der israelischen Armee. Weiterlesen