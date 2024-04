Über einen Einbruch, bei dem der Täter einen Bewohner attackierte, berichtet die Pirmasenser Polizei in ihrem Wochenendrapport.

Den Angaben zufolge hat sich der räuberische Diebstahl am frühen Samstagabend in einem Einfamilienhaus im Stadtgebiet abgespielt. Während der Rückkehr eines Anwohners kam diesem eine unbekannte Person im Hausflur entgegengerannt. Durch Schläge zum Kopf des Geschädigten habe sich der Täter einen Vorsprung verschafft und konnte so das Anwesen verlassen. Der Anwohner eilte dem Flüchtenden hinterher und sah dabei eine weitere Person, die gerade aus einem Fenster im ersten Obergeschoss kletterte. Beiden Personen gelang die Flucht. Bei einer ersten Nachschau durch den Geschädigten konnte laut Polizei ein fehlendes Schmuckstück festgestellt werden. Die Schadenshöhe beziffert sich demzufolge auf einen mittleren vierstelligen Betrag.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 5200 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.