Was war da am Donnerstagnachmittag auf dem Pirmasenser Exe los, als ein schwarzer Helikopter landete und Männer in Anzügen ausstiegen?

Ein Heilerziehungspfleger aus Pirmasens ist wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern, wegen Besitzes, Verbreitung und Öffentlichmachung von kinderpornografischen Dateien sowie wegen Anstiftung zum sexuellen Kindesmissbrauch zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden.

Auf dem Hugo-Ball-Gymnasium in Pirmasens ist am Donnerstag eine ganz besondere Photovoltaikanlage installiert worden: Module der neusten Generation, die komplett von Mitarbeitern der Stadtverwaltung montiert und angeschlossen wurden. Bürgermeister Michael Maas will beim Sonnenstrom jetzt richtig Gas geben.

Der jahrgangsbeste Metallbaumeister der Pfalz arbeitet in der Schlosserei Breitsch in Dahn, wo er nun auch als gleichberechtigter Geschäftsführer eingestiegen ist. Ein steiler Karriereweg für den 23-jährigen Jonas Klemm, seit er sich nach dem Abitur für die Ausbildung entschieden hat. Er hat seinen Traumberuf gefunden.

Der Wohnmobilstellplatz in Thaleischweiler-Fröschen im Gewerbegebiet Ost nimmt konkrete Formen an. Zwölf Stellplätze entstehen direkt am Wendehammer. Ein Vorteil: Die Versorgungsinfrastruktur ist bereits weitgehend vorhanden. Schon bald sollen Wohnmobilisten sonnige Stunden am Schwarzbach genießen können.

Joanne Kohl backt Kuchen und verkauft sie. Klingt unspektakulär. Doch wer ihre dreidimensionalen Torten sieht, dem bleibt erst mal der Mund offenstehen. Denn die 34-Jährige kreiert regelrechte Skulpturen. Essbare Skulpturen.

Die Freien Demokraten in Hornbach haben offiziell ihren Kandidaten für die Stadtbürgermeisterwahl gekürt. Auch die weiteren Listenplätze stehen nun fest.

In Hornbach gehen die Planungen für das Neubaugebiet weiter. 26 neue Bauplätze sollen auf der Fläche „Oben am Kirschbacher Weg“ entstehen.

Frieda Weiß geht in ihrem Ehrenamt vollkommen auf. Seit 40 Jahren ist die 80-Jährige unermüdlich im Wichernhaus im Einsatz. Für ihr Engagement wurde sie nun ausgezeichnet.

Alles, was einen vorwärtsbringt, streikt: Busse, Züge, Flugzeuge – Sigrid Sebald findet: Da muss Bewegung rein.