Was war da am Donnerstagnachmittag mitten in Pirmasens los? Aufsehenerregend war die Landung eines schwarzen AW109-Hubschraubers auf dem abgesperrten Exerzierplatz. Spektakulär dann die folgende Szene, als ein Anzugträger mit Sonnenbrille und Geldkoffer, abgeschirmt von zwei grimmig dreinschauenden Bodyguards, dem Helikopter entstieg und ins Rathaus schritt.

Des Rätsels Lösung: Das Spektakel war Teil der Dreharbeiten zum neuen „Jimmy Blond“-Film, den Torsten Groh gemeinsam mit Michael Scherpf wieder mit Beschäftigten des Pirmasenser Krankenhauses produziert. Ein italienischer Geschäftsmann war bereit gewesen, für den guten Zweck auf seinem Flug nach Mailand kostenlos einen Zwischenstopp auf dem Exe einzulegen und so die aufwendige Szene zu ermöglichen.