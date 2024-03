Die Freien Demokraten in Hornbach haben offiziell ihren Kandidaten für die Stadtbürgermeisterwahl gekürt. Auch die weiteren Listenplätze stehen nun fest.

Am Mittwoch wurde der 46-jährige Thomas Hohn bei der Versammlung im Bürgerhaus auf Listenplatz eins der Freien Demokraten gewählt. Hohn hatte im November den Vorsitz der FDP Hornbachtal von seinem Vater Reiner Hohn übernommen, der sich nach mehr als 30 Jahren an der Spitze entschieden hatte, das Amt in jüngere Hände zu geben. Nun will Thomas Hohn seinen Vater auch als Stadtbürgermeister beerben.

Auf Listenplatz zwei steht Annika Stegner (Lehrerin, 37 Jahre, parteilos). Es folgen Josef Sommer (Platz drei, Rentner, 71 Jahre, parteilos), Tobias Paltz (Platz vier, Beamter, 37 Jahre, parteilos), Henrik Conrad (Platz fünf, Diplom-Bankbetriebswirt, 36 Jahre), Marius Sauter (Platz sechs, Landwirt, 40 Jahre), Bettina Deckarm (Platz sieben, Angestellte, 48 Jahre, parteilos), Eike Kennel (Platz acht, Wirtschaftsingenieur, 30 Jahre, parteilos), Peter Schowalter (Platz neun, Agraringenieur, 65 Jahre, parteilos), Esther Riedinger (Platz zehn, Einzelhandelskauffrau, 59 Jahre, parteilos), Stefan Spanier (Platz elf, selbstständig, 51 Jahre, parteilos), Corinna Conrad (Platz zwölf, Rentnerin, 64 Jahre, parteilos), Yannik Leiner (Platz 13, IT-Systemelektroniker, 26 Jahre, parteilos), Melissa Clauer (Platz 14, Justizfachwirtin, 27 Jahre, parteilos), Steffen Kolbe (Platz 15, Notfallsanitäter, 46 Jahre, parteilos), Florian Meyer (Platz 16, selbstständig, 36 Jahre, parteilos) und Adelgunde Watson (Platz 17, Rentnerin, 72 Jahre).

Nach der Wahl sprach Thomas Hohn von einer „sehr bunt gemischten Liste mit sehr vielen parteilosen Mitgliedern“, was ein Signal dafür sei, dass in Hornbach keine reine Parteipolitik gemacht werde. Die Mannschaft setze sich somit nicht nur aus „alten Hasen“ zusammen, die bereits Ratserfahrung mitbringen, sondern auch aus jüngeren Leuten. Zudem betonte er, dass es einen „großen Frauenanteil“ gebe. Positiv sieht Hohn auch die Tatsache, dass die Listenteilnehmer aus verschiedenen Bereichen des beruflichen Lebens stammten – unter anderem Selbstständige aus der Landwirtschaft, Menschen aus dem medizinischen Bereich oder aus der Verwaltung. „Ich denke, diese bunte Mischung spiegelt den Querschnitt der Gesellschaft wieder – und damit bin ich sehr zufrieden“, sagte der Spitzenkandidat.