Frieda Weiß geht in ihrem Ehrenamt vollkommen auf. Seit 40 Jahren ist die 80-Jährige unermüdlich im Wichernhaus im Einsatz. Für ihr Engagement wurde sie nun ausgezeichnet.

„Ich bin Mädchen für alles. Ich bin da, wenn sie mich brauchen“, sagt Frieda Weiß fröhlich. In vier Jahrzehnten Ehrenamt ist ihr das Senioren- und Pflegeheim in der Jakob-Leyser-Straße zur zweiten Heimat geworden. Bewohner und Personal schätzen sie. „Im Mai werde ich 81. Ich hoffe, dass ich fit bleibe und noch viele Jahre hierher kommen kann“, sagt Weiß. Die Diakonissen Speyer, Träger der Einrichtung, würdigten das langjährige Engagement der 80-Jährigen mit einer Urkunde und Blumen.

Angefangen hat ihr Dienst bei der katholischen Frauengemeinschaft Heilig Kreuz. Dort kamen die Frauen ins Heim, um zu Geburtstagen zu gratulieren und Geschenke zu bringen, erzählt Weiß. Damals seien sie 30 Ehrenamtliche gewesen, heute nur noch rund 15. Dann sei sie gefragt worden, ob sie nicht regelmäßig vorbeischauen wolle. „Ich war im Nähstübchen aktiv, da haben wir für die Leute aus dem Haus genäht, wenn eine Hose zu eng oder zu weit wurde. Wir waren fünf Frauen, das war immer lustig“, erinnert sie sich.

Leidenschaft fürs Basteln

Basteln ist ihre große Leidenschaft. „Zu Weihnachten habe ich gebastelt und 40 Karten geschrieben, da haben sich die Leute sehr gefreut. Und zu Ostern bastle ich wieder, da bekommt jeder ein Osterhäschen“, kündigt Weiß an. „An Winterabenden überlege ich mir schon, was ich als Nächstes mit den Leuten machen kann“, sagt sie. Zuhause habe sie einen „Wichernhaus-Schrank“ voll mit Bastelarbeiten.

Ihren Mann störe das nicht, er habe sie von Anfang an unterstützt. „Er steht voll hinter mir, und oft ist er auch dabei“, sagt die gebürtige Essenerin. Dort war ihr Mann mit dem Militär stationiert. Nach der Hochzeit 1964 sind sie in seine Heimat Zweibrücken gezogen. Ein Sohn ging aus der Ehe hervor. Ihre beiden Enkelkinder sind bereits erwachsen.

Viel Freude und Leid

„Als mein Sohn größer war, habe ich mir in der Woche ein bis zwei Tage freigehalten, um ins Wichernhaus zu gehen. Ich habe das gebraucht“, sagt Weiß. „Viel Freude und viel Leid“ habe sie in all den Jahren gesehen, aber auch neue Heimleitungen und neue Geistliche kennengelernt. Seit 16 Jahren unterstützt sie den katholischen Pfarrer Axel Schwetzka bei der Gottesdienstvorbereitung. Auch an Fortbildungen hat sie teilgenommen. „Am Anfang wusste ich zum Beispiel gar nicht, wie ich mit Demenzkranken umgehen soll. Das musste ich erst lernen.“ Missen möchte sie das Ehrenamt besonders wegen der Menschen und Begegnungen nicht. „Ein Lächeln ist der schönste Dank“, sagt die 80-Jährige.

Ansprechpartnerin für Frieda Weiß ist seit mehr als 20 Jahren Anja Lang vom Team soziale Betreuung im Wichernhaus. Lang betont die gute Zusammenarbeit der Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen. Und sie wirbt für das Ehrenamt: „Wer ehrenamtlich mitarbeitet, muss nicht jeden Tag kommen, sondern so, wie er Zeit hat. Man kann sich aussuchen, was man am liebsten machen würde, mit den Leuten spazieren gehen oder vorlesen zum Beispiel. Es gibt viele Möglichkeiten. Wir sind dankbar für jeden, der uns unterstützt.“

Kontakt

Wer sich für den ehrenamtlichen Dienst im Wichernhaus interessiert, erfährt Näheres unter Telefon 06332 208-420.