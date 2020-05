Die US-Amerikanerin Jennifer Morgan (49), die gerade einmal ein halbes Jahr zusammen mit Christian Klein (40) an der Spitze des Walldorfer Software-Konzerns SAP stand und Ende April nach internen Differenzen ausschied, erhielt eine Abfindung in Höhe von 15 Millionen Dollar (rund 13,7 Millionen Euro). Das wurde bei der virtuellen SAP-Hauptversammlung am Mittwoch auf Fragen von Aktionären bekannt. Zuvor hatte sich Aufsichtsratsvorsitzender Hasso Plattner (76) in einer aus den USA übertragenen Videobotschaft unter anderem auch zu der überraschenden Personalie geäußert. Jennifer Morgan war die ersten Frau an der Spitze eines im Deutschen Aktien-Index (Dax) notierten Konzerns. Plattner: „Wir haben sie nicht wegen ihres Geschlechts in die Rolle befördert. Da ihr Geschlecht keine Rolle bei der Auswahl spielte, durfte es auch keine Rolle bei ihrem Austritt spielen“, sagte Plattner.

