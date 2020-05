Die US-Amerikanerin Jennifer Morgan (49), die gerade einmal ein halbes Jahr zusammen mit Christian Klein (40) an der Spitze des Walldorfer Software-Konzerns SAP stand und Ende April nach internen Differenzen ausschied, erhielt eine Abfindung in Höhe von 15 Millionen Dollar (rund 13,7 Millionen Euro).

Das wurde bei der virtuellen SAP-Hauptversammlung am Mittwoch auf Fragen von Aktionären bekannt. Zuvor hatte sich Aufsichtsratsvorsitzender Hasso Plattner (76) in einer aus den USA übertragenen Videobotschaft unter anderem auch zu der überraschenden Personalie geäußert. Jennifer Morgan war die erste Frau an der Spitze eines im Deutschen Aktien-Index (Dax) notierten Konzerns. Plattner: „Wir haben sie nicht wegen ihres Geschlechts in die Rolle befördert. Da ihr Geschlecht keine Rolle bei der Auswahl spielte, durfte es auch keine Rolle bei ihrem Austritt spielen“, sagte Plattner.

Plattner hat sich getäuscht

Nach dem überraschenden Abgang des US-Amerikaners Bill McDermott habe er noch gedacht, die Doppelspitze von Morgan mit dem nun allein amtierenden Christian Klein sei das ideale Führungsmodell. „Doch die Diskussionen um die Strategie der SAP sind seit Jahresbeginn langsamer vorangekommen als gedacht“, sagte er in der Videobotschaft weiter. Auch die Pandemie habe dazu beigetragen. „Und wir können es uns nicht leisten, uns durch interne Differenzen zu lähmen“, fügte der SAP-Mitbegründer an, der zugleich ankündigte, aufgrund der Gesamtumstände auch nach 2022 weiter als Chef des Aufsichtsgremiums tätig zu bleiben und die Nachfolgefrage ohne Zeitdruck, aber mit großer Sorgfalt anzugehen.

Große Aufgabe für Klein

Unterdessen wurde bei der von Aufsichtsratsmitglied Friederike Rotsch stellvertretend für Plattner geleiteten Online-Hauptversammlung deutlich, dass Europas größter Softwarehersteller seine Probleme entschlossener anpacken will. Zuvorderst steht dem jungen Vorstandschef Christian Klein neben der Corona-Krise die Mammutaufgabe ins Haus, die Kunden wieder zufriedenzustellen und den Flickenteppich aus vielen Produkten zu einem großen Ganzen zu formen. Plattner gab rund um die Hauptversammlung am Mittwoch die Linie vor: Vor allem die für viele Milliarden zugekauften Cloud-Firmen in den USA werden wohl künftig eine härtere Linie aus der Walldorfer Zentrale zu spüren bekommen.

Auch McDermott bekommt sein Fett weg

Auch gegen Ex-Vorstandschef Bill McDermott und seine Strategie der losen Einbindung von Zukäufen teilte Plattner schon vorab in einem Interview mit dem „Handelsblatt“ aus. „Die Idee, alle einfach selbstständig und eigenverantwortlich laufen zu lassen, mag wirtschaftlich sogar noch Sinn gemacht haben“, sagte Plattner dem Blatt. „Technologisch haben wir trotzdem nicht die richtige Entscheidung getroffen.“ Das habe Zeit gekostet und den Konzern auch mental zurückgeworfen. „Die Integration, die funktioniert bei SAP immer noch nicht komplett“, monierte Plattner.

Klein gibt sich reumütig

„Wir haben die Geduld unserer Kunden so manches Mal überstrapaziert“, sagte SAP-Chef Klein in seiner Rede. „Das wissen wir – und das werden wir schleunigst wieder gutmachen.“ Mit seinem Plan zur Integration der vielen Einzelprodukte zu einem Angebot aus einem Guss sei der Konzern „auf einem sehr guten Weg“.

Beschlüsse mit großer Mehrheit

Die Online-Hauptversammlung, auf der rund 100 Aktionärsfragen beantwortet wurden, endete nach fast vier Stunden. Alle Beschlüsse, darunter die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat sowie die Zustimmung zur Dividende in Höhe von 1,58 Euro pro Aktie (plus 5 Prozent) und das Ja zum geänderten System der Vorstandsvergütung fielen mit großer Mehrheit.