Rheinland-Pfalz wird die strengen Versuchsverbote lockern, die für Pflegeheime und für Behinderten-Wohneinrichtungen seit Ende März gelten. So sollen Menschen, die in Seniorenheimen leben, ab Donnerstag pro Tag eine Stunde lang eine Person als Besuch empfangen dürfen. Dies kündigte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Dienstag im Sozialausschuss des Landtags an. Die neue Verordnung soll am Mittwoch veröffentlicht werden.

Das Land befinde sich wegen der Corona-Krise ständig in einem Spagat zwischen dem Selbstbestimmungsrecht der Bewohner und dem Infektionsschutz, sagte die Ministerin: „Wir haben leider gesehen, in Würzburg und in Wolfsburg, was passiert, wenn das Virus in solche Einrichtungen eindringt.“ Die Einrichtungen hätten inzwischen Schutzausrüstung beschafft außerdem sei die Anzahl der Neuinfektionen rückläufig. Für die Besuche müssen die jeweiligen Einrichtungen Infektionsschutzkonzepte erarbeiten.

Seit Ende März sind Besuche von Freunden und Angehörigen in den Seniorenheimen bis auf ganz wenige Ausnahme wie eine lebensbedrohliche Erkrankung verboten. Ab Donnerstag sollen die Bewohner unter Beachtung von Schutzmaßnahmen das Gelände der Einrichtung in Begleitung eines Angehörigen auch wieder verlassen können. Bisher geltende Einschränkungen, die den Ausgang auf die nähere Umgebung der Einrichtung beschränkten, werden nach den Plänen der Ministerin aufgehoben. Für Bewohner von Behinderteneinrichtungen, die keiner Risikogruppe angehören, sollen die Ausgangs-Einschränkungen entfallen.