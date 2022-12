Reichsbürger-Hochburg Südpfalz?

Der bundesweite Schlag gegen die Reichsbürgerszene hat für Aufsehen gesorgt. Auch in unserer Region gab es bereits Razzien gegen jene Staatsfeinde. Waren auch dieses Mal Südpfälzer beteiligt? Und wie hat sich die Szene in den letzten Jahren entwickelt?

Gloria und Stadt weiter im Clinch

Gloria-Betreiber Peter Karl hatte für den 25. Dezember zu einer Come-Together-Party eingeladen. Daraus wird nichts, denn die Stadt hat sie ihm verboten. Karl wiederum ist davon nicht begeistert.

Plötzlich ist das Grab der Eltern weg

Eigentlich wollten sich vier Schwestern gemeinsam um das Grab der Eltern in Ramberg kümmern. Doch dann war es auf einmal abgeräumt – ohne Rücksprache mit zwei der Schwestern. Bekommt der Familienstreit noch eine glückliche Wendung?

Anwohner wehren sich gegen Verwaltung

Seit wann ist der Mühlweg in Dierbach eine erschlossene Straße? Diese Frage erhitzt die Gemüter. Einige Anwohner sind der Ansicht, dass dies seit Mitte der 90er-Jahre der Fall ist. Die VG-Verwaltung sieht das anders. Es geht um eine Menge Geld.

Kohle für den Notfall

Seit einigen Wochen wächst im Industriegebiet ein Berg von schwarzem Gold. Aufgeschüttet wird er von Baggern auf dem Gelände des Hafenumschlagbetriebs Freyer. Für den Fall, dass der Winter kälter wird als erwartet.

Influencer für örtlichen Handel

Vor Ort in den Läden der Stadt einkaufen! Nicht online bestellen oder via Versandhandel, sondern ganz normal in Geschäften. Die Gillich-Jayakumars haben mitgemacht. Und würden es wieder tun!

Zwei Brüder bauen neuen „Karpfen“

Der Landgasthof steht seit Jahren leer. Die Bauherren wollen, dass dort wieder Leben einkehrt. Ihre Pläne gehen weit über eine Gastwirtschaft hinaus.