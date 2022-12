Vor Ort in den Läden der Stadt einkaufen! Nicht online bestellen oder via Versandhandel, sondern ganz normal in Kandels Geschäften. Das will die Initiative „Heimatshoppen“. Die Gillich-Jayakumars haben dieses Jahr – als Vorzeigefamilie - mitgemacht. Und würden es wieder tun!

Die Weihnachtsgeschenke sind eingeholt. Familie Gillich Jayakumar hat sie dieses Jahr allesamt in Kandel gekauft. Was zu lesen von Bücher Pausch, was Schönes von Juwelier Pitrov, was zu Duften von Parfümerie Stephan und alles andere Schöne von Geschenkhaus Stoll. Alle Läden haben ihre Adresse in der langen Hauptstraße mitten in der Stadt. „Große Fahrerei war gar nicht nötig“, sagt Mutter, Marion Gillich. Im Sommer hatte sie im Internet vom „Heimatshoppen“ gelesen, dass – so wie andere Städte – auch Kandel 2022 wieder Kandidaten sucht. „Die Idee finde ich sehr gut“, ist Gillich überzeugt. Man bewirbt sich, schickt ein Bild von sich als Familie hin und schreibt, wer man ist. Wer gewinnt, soll ein Vierteljahr lang die lokalen Geschäfte fördern und dort einkaufen. Auf Online-Bestellungen oder auf Käufe außerhalb der Stadt Kandel soll in dieser Zeit verzichtet werden.

Familie Gillich Jayakumar hatte sich beworben und wurde auserwählt. Anfang September ging es los. Zu den Regeln gehörte auch, dass die Familie über Facebook und Instagram dann immer mal wieder postete, welche Einkäufe sie wann und wo gemacht hat. Marion Gillich hat das in den letzten Wochen fleißig gemacht und sich in Sachen Influencerin für Kandels Einzelhandel geübt. Hier ein Bild von den „noch rechtzeitig“ zum Advent gekauften Kerzen im Holz-Deko-Laden. Dort ein Bild der netten Frau vom Döner-Imbiss. Stöbert man die Posts durch, darf man sich vor allem über den Spaß freuen, dass alle mit guter Laune mitmachen. So zwei, drei Dutzend Follower haben im Schnitt Marion Gillichs Insta-Bilder geliked. Die Posts sind mit Hashtags versehen und das Ganze soll sich als virales Marketing irgendwie bekannt machen. Der große Wunsch der von den IHKs initiierten Heimatshopper-Kampagne ist, dass dadurch tatsächlich irgendwann ein Hebel-Effekt erzeugt wird und die Leute vor Ort in den Geschäften einkaufen.

Lücken im Angebot

Bei den Gillich-Jayakumars hat das die vergangenen Monate zum allergrößten Teil gut geklappt. Natürlich hat auch Kandels Einzelhandel Angebotslücken. Marion Gillich hat ein Pferd, für das es in Kandel schwierig war, Zubehör und Spezialfutter zu bekommen. Bei Letzterem konnte der Laden vom Heimtierbedarf Bork aushelfen – indem er wohl selbst bestellte. „Zaumzeug und Sattel gab es aber nirgends hier vor Ort“, sagt Marion Gillich. „Aber das ist ja auch sehr speziell.“

Eines besonderen „Versorgungsengpass“ hat Marion Gillich auch bei Kindertextilien beobachtet. Die Gillich-Jayakumars haben Zwillinge. Sie tragen gern immer gleiche, identische Kleidung, haben aber unterschiedliche Größen. Also braucht es etwa ein Paar Schuhe zwei Mal, je in Größe 27 und in 29. „Das war schwierig!“ so Marion Gillich. „Und auch bei anderen Textilien sind wir nicht immer erfolgreich aus dem Laden gegangen.“ Ansonsten aber hat die Familie in den Geschäften alles bekommen, was sie haben wollte. Was tatsächlich nicht vorrätig und gleich verfügbar war, haben die Läden für sie prompt selbst bestellt. „In den meisten Fällen waren die Sachen auch am nächsten Tag da“, so Marion Gillichs Erfahrung von 2022. So mancher Laden bestellt natürlich auch via Internet. Nichtsdestoweniger wird der Handel vor Ort dadurch gestärkt.

Keine Preisvergleiche

Noch bis Weihnachten sind die Gillich-Jayakumars Heimatshopper-Familie. Sie werden aber auch zukünftig lokal einkaufen, und zwar aus Überzeugung für die Region. Marion Gillich ist in Rumänien geboren, in Kandel aufgewachsen und hat zehn Jahre im Ausland gelebt. Amit Jayakumar ist Inder, die Kinder sind in Singapur geboren. Kandel haben sie ab sofort als ihre „Homebase“ erkoren und wollen, dass es der Stadt gut geht. So wie ihnen. Die Eltern arbeiten bei Daimler-Trucks und verdienen beide. Die Heimatshopper-Kampagne fiel in die Wochen der ungeheuerlichen Preissteigerungen. Das haben auch die Gillich-Jayakumars gespürt. Aber bei keinem Einkauf mussten sie Abstriche machen. Preisvergleiche, wo es was am günstigsten gibt, sind Marion Gillich fremd. Und gucken, wie viel es „im Internet“ kostet, macht sie fortan aus Prinzip nicht mehr. Ein gewisser Luxus, ja. Aber wenn es wenigstens alle, denen es ebenfalls gut geht, genauso machen würden – Kandels Einzelhandel hätte keine Sorgen mehr.