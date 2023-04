Pfälzerwald und Unesco: Gefährdet der B10-Ausbau den Biosphärenstatus?

Sekt auf der einen Seite, Trillerpfeifen auf der anderen: Am Donnerstag wird die Unesco den Biosphärenstatus des Pfälzerwalds um zehn weitere Jahre verlängern. Für die Übergabe der Urkunde haben sich Politiker und Demonstranten angekündigt. Der B10-Ausbau spaltet nach wie vor die Region. Hier geht’s zum Artikel.

Pro und Contra: Ein UNESCO-Komitee als Argument gegen den B10-Ausbau?

Das Programm „Der Mensch und die Biosphäre“ (MAB) verleiht dem Pfälzerwald für zehn weitere Jahre den Status als UNESCO-Biosphärenreservat. Doch taugt das MAB-Komitee als Instanz für oder gegen den B10-Ausbau? Zwei Redakteure sind gegensätzlicher Meinung. Hier geht’s zum Artikel.

Aufruf zur Jagd auf Polizisten - Mann in zweiter Instanz verurteilt

Wegen des Aufrufs zur tödlichen Jagd auf Polizisten nach dem Doppelmord auf zwei Beamte in der Westpfalz ist ein Mann auch in zweiter Instanz zu verurteilt worden. Das Landgericht Bad Kreuznach verhängte am Dienstag eine Freiheitsstrafe, die nicht zur Bewährung ausgesetzt ist. Hier geht’s zum Artikel.

Förster klagen über illegale Mountainbike-Trails in der Südpfalz

Der Bau „wilder“ Mountainbike-Strecken im Pfälzerwald hat wieder zugenommen. Das berichtet das Forstamt Haardt in Landau. Aus seinen Revieren würden wieder vermehrt Bautätigkeiten zur Anlage von Abfahrten gemeldet – ohne Rücksicht auf die Natur. Hier geht’s zum Artikel.

Kommentar: Atomkraftwerke abschalten – und dann?

Ab diesem Wochenende produzieren in Deutschland keine Atomkraftwerke mehr Strom. Die Deutschen müssen sich anstrengen, wenn sie die Lücke schließen wollen, meint Politikredakteur Wolfgang Blatz. Hier geht’s zum Artikel.

Drei tote Kinder am Osterwochenende in Baden-Württemberg

Der Lebensgefährte der Mutter tötet ein Kind in Ulm, eine Frau bringt ihre beiden Söhne in Hockenheim um. Es waren Osterfeiertage der Fassungslosigkeit. Hier geht’s zum Artikel.

Schattenseiten auf dem Betze: Tribünenpinkler und Becherwerfer

Als die Westkurve auf dem Betzenberg nach dem späten Ausgleich gegen den 1. FC Heidenheim in Jubel ausbrach, war nicht allen zum Feiern zumute. Ein FCK-Anhänger leistete sich eine unappetitliche Entgleisung. Hier geht’s zum Artikel.

Mit Nebelmaschine und Blitzlicht: Pfälzer Bank will Automatensprengern das Leben schwerer machen

Im Juli letzten Jahres haben Unbekannte einen Geldautomaten der Volksbank Glan-Münchweiler (Kreis Kusel) gesprengt. Die Bank baute ihren Hauptsitz um und rüstete die Geldautomaten und den Vorraum mit viel Technik aus, um Kriminellen das Leben schwerer zu machen. Manche Abwehrmaßnahmen wurden von den Mitarbeitern schon persönlich getestet. Hier geht’s zum Artikel.

Abitur: Was kommt nach dem Ernst des Lebens?

Die Pläne von Neustadter Abiturienten sind vielfältig, doch raus aus der Pfalz wollen zunächst viele. Vier junge Leute blicken zurück auf den Endspurt in der Schule und erzählen von ihren Vorhaben. Hier geht’s zum Artikel.