Die Reihen schließen und jetzt keinesfalls schwächeln: Darum ging es beim Gipfeltreffen der 50 Staaten, die die Ukraine in ihrem Kampf gegen den russischen Angriff unterstützen. Und um Waffen und Geld. „Es geht darum, dass wir in der Spur bleiben.“ Die Unterstützung der Ukraine sei „eine Frage der Ausdauer, der Nachhaltigkeit“. Das sagte der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD), als er am Dienstagmittag bei der nunmehr sechsten Ukraine-Konferenz auf dem US-Flughafen Ramstein vor die Presse trat. Deutschland habe ein neues Paket mit einem Volumen von einer halben Milliarde Euro geschnürt. Was das Paket enthält und wo jetzt deutsche Panzer repaiert werden, das steht hier.