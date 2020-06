In Rheinland-Pfalz sollen nun doch Bordelle und Prostitutionsstätten nicht ab Mittwoch öffnen dürfen. Das hatte ursprünglich die neunte Corona-Bekämpfungsverordnung der Landesregierung vorgesehen, die am 10. Juni in Kraft tritt. Aus mehreren Gründen sei jetzt eine Neubewertung erfolgt, sagte eine Sprecherin des Mainzer Gesundheitsministeriums am späten Montagnachmittag: „Wir haben seitdem eine große Resonanz erhalten, auch von Ordnungsämtern, dass sie, anders als für andere ,körpernahe Dienstleistungen’, die vorgesehenen weitreichenden Hygiene-, Vorsichts- und Reinigungsvorgaben in Bordellen nicht gleichermaßen effektiv kontrollieren könnten und dass die Nachverfolgung bei Auftreten von Infektionsfällen bei realistischer Betrachtung nur schwer zu gewährleisten sei.“

Dazu komme, dass Bordelle in anderen Bundesländern weiterhin geschlossen blieben, sagte die Ministeriumssprecherin. Es gelte deshalb , eine Verlagerung von Sexualdienstleistungen nach Rheinland-Pfalz zu vermeiden. Eine Öffnung von Bordellen solle vielmehr im Gleichklang der Bundesländer erfolgen.