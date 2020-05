Es war der Aufreger am 16. Mai: Ein Porsche Taycan rast mit geschätzten 80 bis 120 Kilometern pro Stunde durch eine Spielstraße im Wohnpark am Ebenberg. Nun hat die Landauer Polizei den Raser ermittelt.

Illegales Autorennen?

Beschuldigt wird ein 31-jähriger Mann aus dem Landkreis Karlsruhe, sagt Polizeisprecherin Michaela Mack auf RHEINPFALZ-Anfrage. Die Polizei wirft dem Mann vor, an einem illegalen Fahzeugrennen beteiligt gewesen zu sein. Laut Paragraf 315 d des Strafgesetzbuchs kann ein solches Rennen auch alleine gefahren werden. „Wer sich mit nicht angepasster Geschwindigkeit und rücksichtslos fortbewegt, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen“, heißt es im Gesetzestext, „wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“

Wagen auf Landauer Firma zugelassen

Der elektrische Sportwagen ist laut Polizei auf eine in Landau ansässige Firma zugelassen. Die Fahrt durch die Georg-Friedrich-Dentzel-Straße, in der Nähe eines großen Spielplatzes und direkt vorbei an den großen Liegeflächen auf dem LGS-Gelände, wurde laut Polizei wohl von knapp 100 Menschen beobachtet. In den sozialen Medien hat die Fahrt einen Sturm der Entrüstung ausgelöst.