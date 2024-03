Am Sonntagnachmittag um 15 Uhr hat sie laut Polizei noch mit ihrem Sohn telefoniert. Doch seither hatte niemand mehr Kontakt zur 84-jährigen Marie L. aus Hambach. Wie die Polizei mitteilt, konnte die vermisste Frau weder zu Hause noch im Umfeld aufgefunden werden. Sie besitzt kein Handy und kein Auto, und sie ist auf Medikamente angewiesen. Daher geht die Polizei davon aus, dass sich die Seniorin mittlerweile in einer hilflosen Lage befinden könnte. Bei der Suche mit Diensthunden verlor sich ihre Spur nach Polizeiangaben am Friedhof in Hambach.

Marie L. ist 1,65 Meter groß, wiegt rund 50 Kilogramm, hat graue, mittellange Haare und trägt zwei schwarze Walkingstöcke mit sich. Die Kriminalpolizei Neustadt bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe: Wer die Seniorin nach Sonntag, 10. März, 15 Uhr, gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, soll sich unter Telefon 06321 8540 melden.

