Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern und sein langjähriger Torwarttrainer Gerry Ehrmann (61) haben sich in ihrem Rechtsstreit bisher noch nicht auf eine Einigung verständigen können. Das ist das Ergebnis eines rund 45-minütigen Gütetermins vor dem Arbeitsgericht Kaiserslautern an diesem Freitag.

Ehrmann hatte vor fünf Monaten beim Gericht Klage gegen seine Kündigung und auf Entfristung seines Arbeitsvertrages eingereicht. Es geht nun nach RHEINPFALZ-Informationen unter anderem um die Höhe einer Abfindung im deutlich sechsstelligen Bereich.

Das Arbeitsgericht hat für 24. November (11 Uhr) einen Verhandlungstermin anberaumt. Der FCK sei aber bestrebt, „Gräben zuzuschütten“, sagte Geschäftsführer Soeren Oliver Voigt. Man arbeite an einer vorherigen Einigung. Voigt und FCK-Anwalt Horst Kletke waren wie Ehrmann und sein Anwalt Markus Schütz beim Termin mit Arbeitsrichter Alexander Benra.

Der FCK hatte Ehrmann, der jahrzehntelang Publikumsliebling war, am 6. März die fristlose Kündigung ausgesprochen: Ehrmann war zuvor am 23. Februar von Arbeitgeber FCK weger „massiver, substantieller Beleidigungen, Arbeitsverweigerungen und Drohungen gegenüber dem Trainerteam“ freigestellt worden. Ehrmann hat die Vorwürfe stets verhement bestritten. Hintergrund der großen Differenzen zwischen dem Torwarttalentschmied und dem FCK waren vor allem schwelende Konflikte Ehrmanns mit einem Teil des Trainerteams von Chefcoach Boris Schommers (41). Die waren offenbar in einem Streit zwischen Ehrmann und Schommers am Morgen des 23. Februar gegen 8.45 Uhr imvoll besetzten Trainerbüro auf dem„Betze“ gegipfelt. Schommers als Ehrmanns vorgesetzter Abteilungsleiter beim FCK teilte Ehrmann daraufhin mit, er dürfe bis auf Weiteres nicht am Mannschaftstraining teilnehmen. Nachdem der Disput sehr schnell öffentlich geworden war, erfolgte noch am selben Tag die Freistellung Ehrmanns durch den FCK.