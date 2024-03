Das „Projektmanagement Neubau“ mit Sitz in Dahn und Bad Bergzabern des Landesbetriebs Mobilität (LBM) hat auf Anfrage der RHEINPFALZ eine Abbildung der neuen Rad- und Gehwegbrücke nachgeliefert, die als Bestandteil der künftigen Pendlerradroute Landau – Neustadt die vierspurige B10 im Norden Landaus überspannen soll. Das Brückenbauwerk lehnt sich konstruktiv und optisch an die wenige Hundert Meter entfernte Eisenbahnbrücke an, die die Auffahrt von der B10 auf die A65 überspannt. Die mit 2,6 Millionen Euro kalkulierte Brücke hat eine Spannweite von rund 71 Metern. Die Stahl-Bogenkonstruktion trägt die Fahrbahn über die Bundesstraße, aber auch eine weitere Platte im Zuge der nördlichen Auffahrt. Die Pendlerradroute wird über einen Wirtschaftsweg westlich der L512 (Landau - Neustadt) an die Brücke herangeführt. Südlich der B10 soll sie über einen ausgebauten Wirtschaftsweg an der Nußdorfer Heide führen, am dortigen Autohaus der Graf-Hardenberg-Gruppe vorbei (bis vor Kurzem S&K). Vom 7. bis 9. März wird es von 20 bis 6 Uhr Sperrungen der B10 zwischen Godramstein und der A65 (also in Fahrtrichtung Autobahn) von der Anschlussstelle Landau-Klinikum bis zur Anschlussstelle Landau-Nord geben. Der Verkehr wird dann, wie schon öfter, über die L512 durch das nördliche Stadtgebiet von Landau geleitet. 72 Stunden zuvor, also ab Montagabend, 4. März, tritt ein Haltverbot an der Umleitungsstrecke in Kraft, so der LBM.