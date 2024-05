Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im 101. Jahr des Bestehens ist es so weit, der FV Neuburg gewinnt den Kreispokal Südpfalz. 1235 Leute sehen in Billigheim zu. Der Matchwinner im Finale gegen den ASV Lug/Schwanheim wird in der Halbzeit eingewechselt.

Endlich geschafft! Der FV Neuburg ist nach mehreren Anläufen zum ersten Mal in seiner 101-jährigen Fußballgeschichte Kreispokalsieger. 2:0 (0:0) endete das Finale am Mittwoch in Billigheim-Ingenheim