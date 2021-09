Sina Erdrich heißt die 73. Deutsche Weinkönigin und sie kommt aus Baden. Die Nachfolgerin der Grundschullehramts-Studentin Eva Lanzerath aus Walporzheim (Bad Neuenahr-Ahrweiler) an der Ahr ist am Freitagabend im Neustadter Saalbau gewählt worden. Die Wahl der 70 Jury-Mitglieder fiel zudem auf die Pfälzerin Saskia Teucke aus Weisenheim am Sand und Linda Trarbach (Ahr), die als Deutsche Weinprinzessinnen auf die Pfälzerin Anna-Maria Löffler (Haßloch) und Eva Müller (Rheinhessen) folgen. Ausgeschieden sind am Freitagabend: Maria Jostock (Mosel), Valerie Gorgus (Rheingau) und Henrike Heinicke (Württemberg). Aufgabe der drei neuen Hoheiten wird es sein, im Namen des Deutschen Weininstituts ein Jahr lang im In- und Ausland für den deutschen Wein zu werben. Am kommenden Freitag, 1. Oktober, folgt im Saalbau die nächste Wahl, wenn die Nachfolgerin von Saskia Teucke ermittelt wird. Zur Wahl als Pfälzische Weinkönigin stehen Sophia Hanke aus Rödersheim-Gronau, Sabina Kobek aus Neustadt-Hambach und Laura Wessa aus Bockenheim.